Montée en puissance du solaire en Polynésie

C’est l’énergie la moins chère au monde à ce jour : le solaire. La Polynésie, où le niveau d’ensoleillement est exceptionnel, aurait tort de ne pas en profiter.

Aujourd’hui, la puissance installée au fenua est de 50 mégawatt-crête (MWc), 10% de la production d’électricité du territoire. Mais elle devrait rapidement augmenter avec les deux appels à projets du Pays pour des fermes solaires avec stockage.

Le premier a été lancé en 2021, et le second devait normalement être lancé cette année. Des centrales sur plusieurs dizaines d’hectares qui permettraient d’atteindre 61% d’énergies renouvelables. Et donc, de se rapprocher des 75% d’énergies renouvelables visées, d’ici 2030.

« On a attaché un soin particulier à la co-activité, précise Pierre Boscq chef du service des énergies. On sait tous que le foncier, c’est une denrée rare en Polynésie. On a souhaité ne pas monopoliser le foncier uniquement pour la production énergie, donc on a la plupart du temps demandé à avoir des activités agricoles en dessous. Et ensuite, le dernier critère, c’était le prix (fixé à max 21 Fcfp le kW, NDLR). On a un prix moyen qui va être de 19 Fcfp le kilowatt.«

Les trois lauréats du 1er appel d’offres doivent commencer l’exploitation des nouvelles installations avant 2025. Quatre projets ont été retenus :

Mana Solar

Situé sur Mataiea, le projet Mana Solar du groupe Moux prévoit l’installation de plus de 18 000 panneaux photovoltaïques pour une puissance installée de 10 MWc, de quoi alimenter plus de 5 000 foyers. Les activités agricoles retenues : l’apiculture, l’élevage de moutons ou encore la culture maraîchère et fruitière. Montant total d’investissement : plus de 2 milliards de Fcfp.

Mahana O’hiupe

Deuxième projet sélectionné : Mahana O’hiupe du groupe Siu. La future centrale sera située à Taravao. Elle comptera plus de 28 000 panneaux pour une puissance installée de 10 MWc. Petite particularité : le terrain accueillera également un élevage de bovins. Ce type de co-activité relève toujours de l’expérimentation en Nouvelle-Calédonie, car la corpulence des bêtes peut poser problème, comme l’explique Gerard Siu : « Quand un troupeau panique, il peut casser et arracher pas mal de structures. Ce sont des animaux de forte corpulence qui peuvent s’exciter avec les mouvements, endommager les structures. Question Esther. (…) En étant plus haut on est soumis à plus de force du vent.. Donc on a réalisé des tests d’arrachement et donc, ça permet de nous assurer que la structure va tenir les vents cycloniques.«

Ito Nui

Il y a ensuite les deux projets portés par la filiale d’EDT, Ito Nui. Tous deux sont localisés à Taravao. Le projet Fare Meri, avec ses plus de 11 000 panneaux pour une puissance installée de 6 MWc et le projet Fare Gouwe avec ses plus de 5000 panneaux pour une puissance installée de 3 MWc. Une puissance totale qui permettrait d’alimenter environ 5000 foyers.

« Ce sont des centrales associées à un stockage par batterie lithium-ion. L’objectif du stockage, c’est de pouvoir lisser la production solaire et éviter l’intermittence, détaille Sylvain Marchais responsable de projets pour Ito Nui. Donc ça permet de faire pénétrer plus d’énergies renouvelables dans le réseau de Tahiti. […] Ça va réduire la production thermique de la Punaruu donc d’EDT et donc on va économiser sur l’ensemble des 2 projets environ 3 millions de litres de diesel, et on va éviter de rejeter environ 6000 tonnes de CO2 par an. »

Mais les projets sont également soumis à des obligations : comme celle du démantèlement des fermes photovoltaïques dans 25 ans.