Marquises : sauvetage de plusieurs globicéphales échoués sur la plage de Atuona

Contactée par la mairie de Hiva Oa de l’échouage de ces 4 globicéphales encore vivants, l’association Mata Tohora a indiqué avoir donné les informations utiles et de sécurité avant de déclencher la procédure : “La direction de l’environnement a été aussitôt informée. La mairie, Jérémie, Referent local RLE et bénévole Mata Tohora, le RSMA, Marquises Diving et les habitants ont fait un travail exceptionnel pour sauver les animaux”.

Joëlle Frébault, la tavana de Hiva Oa explique avoir été informée dès 5 heures du matin par une personne qui avait vu les globicéphales échoués. Ils étaient 5 au départ, mais le 5ème étnt plus loin, il réussi seul à repartir au large : “On ne sait pas s’ils se sont échoués parce qu’ils venaient manger ou se protéger des prédateurs”.

(Crédit photo : page Facebook @sma.desilesmarquises)

Malgré l’aide de 50 jeunes du RSMA et de plusieurs bateaux pour les relâcher au large, 2 globicéphales ont péri. L’opération de sauvetage s’est terminée vers 9 heures 30.

Ce n’est pas la première fois que des globicéphales s’échouent à Hiva Oa.

