Les polynésiens se concertent pour la stratégie de l’innovation 2030

Cette stratégie se décline en 40 actions opérationnelles afin de relever les grands défis des transitions écologique, alimentaire, énergétique, numérique et climatique du Pays, et assurer un avenir durable et équitable à la population dans tous les archipels.

L’objectif principal de « Polynésie Océan d’Innovation » est d’engager la Polynésie française dans l’innovation au service du développement durable et inclusif, en s’appuyant sur deux axes :

1. Fournir un environnement favorable à l’innovation : diffuser la culture de l’innovation au service du développement durable, renforcer les compétences et les talents, décupler les idées et les projets innovants, soutenir les acteurs de l’innovation dans la mise en œuvre de leur projet, intensifier l’impact socio-économique de la recherche et favoriser la compétitivité de l’économie polynésienne et sa croissance durable ;

2. Faire émerger des solutions innovantes dans les domaines d’activités stratégiques pour faire de la Polynésie française : un phare de l’économie bleue durable et décarbonée, une référence de la résilience Terre-Mer, un modèle de productions d’excellence, un territoire pilote de la bioéconomie, une source inédite de valorisation biotechnologique et une vitrine du tourisme éco-culturel.

Deux comités ont été mis en place pour assurer l’élaboration de la stratégie. Ils seront chargés d’analyser les points bloquants la diffusion de l’innovation et d’aider à améliorer l’efficacité du système polynésien de Recherche-Développement-Innovation, la transition industrielle et la collaboration internationale et interrégionale.