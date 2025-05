Les nouvelles règles d’observation des baleines ne font pas l’unanimité

Elles fascinent, impressionnent, et attirent chaque année des milliers de regards. Les baleines sont de retour au fenua. Et pour cette nouvelle saison, la Direction de l’environnement a renforcé la réglementation encadrant leur observation.

Un seul navire est désormais autorisé à la mise à l’eau, par société et par île. Un seuil de six personnes maximums dans l’eau et par embarcation a été fixé. Trois navires seulement sont autorisés dans un périmètre de 100 mètres autour de la baleine, en simultané. Et une distance obligatoire de100 mètres pour les prestataires et de 300 mètres pour les plaisanciers a été instaurée.

Pour certains professionnels, le durcissement des règles change la donne et aura un impact sur leurs activités. C’est le cas pour Dorothée Neisen, responsable d’un centre de plongée, dont les bateaux sont conçus pour accueillir 12 personnes, soit deux fois plus que la limite autorisée.

« Cela va être une réelle pénalité. On n’a jamais rencontré de difficulté ou porté préjudice à la faune et la flore et aux cétacés, car c’est le cœur de notre métier. On subit ça comme un gros préjudice forcément », regrette-t-elle.

À l’inverse, d’autres considèrent que cette réglementation ne va pas assez loin. Wilfrid Sandaran, surfeur à la Pointe des pêcheurs, remet ainsi en question l’efficacité des mesures prises.

« Ce n’est pas suffisant », dit-il, « il n’y a pas de plage de repos suffisante pour les baleines. Ce qui me dérange, c’est que la Polynésie est un sanctuaire. Malgré ça, on passe outre. On continue les observations, alors que normalement, elles sont censées être protégées dans ce sanctuaire et elles ne le sont pas ».

« Je me dis que mes enfants n’auront pas la chance de voir les baleines comme moi je les ai vues, proche d’ici, ou ils ne les verront peut-être plus du tout. Est-ce qu’elles changeront d’attitude, est-ce qu’elles partiront ailleurs et ne reviendront plus ? je ne sais pas, mais c’est possible », ajoute-t-il.

La saison d’observation des baleines 2025 s’étendra du 20 juillet au 20 novembre, avec des plages horaires désormais réglementées : de 7h30 à 17h30.