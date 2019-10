Les maisons en terre, simple, écolo et économique

Et si les maisons devenaient moins chères à construire ? Grâce aux habitations alternatives, il n’est plus nécessaire de s’endetter à long terme. C’est en tout cas un des objectifs de l’association « Objectif terre » qui a créé ce prototype.

David Chauvin architecte et président de l’association “Objectif terre” explique que la construction est faite avec des sacs remplis de terre, de la terre récoltée tout près du site de construction. On empile les sacs les uns au dessus des autres pour former une paroi. La paroi est ensuite recouverte d’un enduit à base de terre puis d’un mélange de sable et de chaux qui va permettre de protéger la terre contre les intempéries.

Photo: Tahiti Nui Télévision

Pour réaliser ce référentiel, 25 personnes ont travaillé sur le projet depuis 2015. L’idée étant de pouvoir réaliser soi-même son habitat de façon plus écologique. Le pays cherche à augmenter le nombre de logements sociaux disponibles. Et lors des assises de l’habitat qui se sont tenu la même année, il a demandé s’il était possible de faire de l’autoconstruction. L’idée de l’équipe de David Chauvin c’était de “trouver une technique qui soit à la fois simple, qui soit écologique, qui soit économique et qui soit anticyclonique”.

Photo: Tahiti Nui Télévision

En plus de la réduction des circuits d’approvisionnement en matériaux et des coûts de construction, cet habitat est adapté à la Polynésie. Le prototype, financé par le service de l’énergie et l’ADEME, a passé tous les tests de viabilité avec succès. S’il faut encore plusieurs étapes avant que les professionnels s’en emparent, l’association assure que les particuliers peuvent d’ores et déjà réaliser eux-mêmes leur construction.

Et sachez qu’une formation à destination des particuliers doit avoir lieu en novembre. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter l’association “Objectif terre“.