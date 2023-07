Les défis de Makatea￼

Pour transporter les quelques 150 participants à la Makatea vertical adventure, le comité organisateur a vu grand et a affrété le navire de la flotille administrative, le Tahiti Nui 8. Ici pas d’avion ou de ferry régulier; le fret, la nourriture et les véhicules, ont du être transporté depuis Tahiti. L’île n’est desservie que par « une à deux goélettes par mois » et Heitapu Mai, membre du comité organisateur de la Makatea vertical adventure, estime que ce n’est pas assez et que c’est une vraie difficulté. L’autre problème, nous dit-il, ce sont les infrastructures de santé « avec un seul petit poste de santé pour la population et pour pratiquer et découvrir des activités qui sont de toute façon des activités de nature à risque.«

Il n’y a pas non plus de société de location de voiture à Makatea, les participants sont venus avec leur propres vélo pour se rendre d’un site à l’autre. Et pour loger tout ce monde, un site de camping temporaire a été aménagé avec à l’aide de la population, sur la plaine de Moumu.

Organiser un tel événement sur une île isolée comme celle-ci, ce n’est facile. Une bonne partie de la population a mis la main à la pâte et c’est très bien selon les organisateurs car cet événement impacte toute l’île. Le petit plus pour Heitapu c’est que les jeunes s’y sont également intéressés. Pour Tumata Vairaaroa qui est originaire de Makatea, « il faut une génération qui soit lucide, des jeunes qui ont de la niaque je pense, la niaque de donner autant de temps, autant de passion. On souhaite penser à revaloriser Makatea, redonner une images surtout. »

Le tourisme vert se développe petit à petit à Makatea. Le maire Julien Mai, souhaite le valoriser et le développer au sein d’une nouvelle association. « quand on parle des amis de Makatea, pour moi c’est synonyme des amis de la nature donc toute l’attention sera portée vers l’environnement, la protection de cet environnement. »

Les amateurs de sensations fortes pourront à nouveaux se mesurer aux falaises de Makatea. L’association Makatea escalade pense réitérer l’évènement l’an prochain.