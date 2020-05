Les baleines sont de retour en Polynésie, Mata Tohora prépare de nouveaux programmes de sensibilisation

Les baleines sont de retour au fenua ! REGIS Technical Diving a publié des photos sur les réseaux sociaux.

Selon Mata Tohora, les cétacés sont en fait revenus dans nos eaux depuis plusieurs jours. « Nous avons déjà observé des baleines à bosse à plusieurs reprises depuis mi mai. Nous sommes restés discrets pour leur laisser le maximum de temps de quiétude avant la ruée. Le dérangement des baleines sur Tahiti et Moorea est toujours présent, chaque année, autant par les plaisanciers que les opérateurs professionnels », explique Agnès Benet, docteur en biologie marine et fondatrice de l’association de protection des mammifères marins.

Crédit REGIS Technical Diving

Elle note cependant malgré tout que « beaucoup de personnes sont maintenant plus respectueuses par rapport à 2012. Les 8 années de travail sans relâche de Mata Tohora en sensibilisation, étude et intervention d’urgence notamment dans les passes et les lagons ont permis d’ouvrir les consciences sur cette nécessité de respecter ces animaux qui restent vulnérables malgré leur taille. »

L’association opère grâce à un réseau d’observateurs sur une trentaine d’îles qui « permet de réagir rapidement en cas d’urgence et sensibiliser ».

Pour rappel, observer les baleines doit se faire dans le respect des règles d’approche : « Les règles d’approche dictées par le code de l’environnement du gouvernement sont parfaites pour observer les cétacés en limitant le dérangement au maximum. Si chaque règle est respectée elles peuvent évoluer sans modifier leur comportement donc sans pression. Le problème est que le nombre de bateaux augmente chaque année autour des baleines. Leur temps de quiétude est quasiment nul en raison d’un va et vient de bateaux du lever du soleil à la tombée de la nuit. Mata Tohora prépare de nouveaux programmes cette année pour renforcer encore plus la sensibilisation, la connaissance et la protection sur l’eau. »