Les Australes à l’Unesco ? Un projet de réserve de biosphère de l’archipel

L’archipel des Australes est composé d’un chapelet d’îles (Maria, Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae au Nord de l’archipel et Rapa et Marotiri au Sud), et se distingue par l’originalité et l’état de préservation de son patrimoine naturel et culturel.

En 2018, le maire de la commune de Rurutu et la 3e vice présidente et représentante à l’Assemblée de la Polynésie française ont sollicité l’intégration de l’archipel des Australes dans le réseau international des réserves de biosphère, programme de l’Unesco.

La création d’une réserve de biosphère nécessite de réaliser un diagnostic collectif sur les enjeux et problèmes du territoire concerné, incluant un état détaillé des connaissances écologiques, économiques et des processus sociaux. Plusieurs étapes clés sont nécessaires pour rechercher les points d’accord et de mobilisation des acteurs.

Ainsi, une information large et aussi accessible que possible a été apportée aux habitants et aux acteurs socio économiques de Rurutu en juin dernier par la direction de l’environnement, concernant les principes de fonctionnement des réserves de biosphère. D’autres réunions d’informations doivent se poursuivre d’ici fin 2021 dans les autres communes de l’archipel des Australes pour recueillir leur assentiment.

À l’issue de ce travail participatif mené sur chaque île, une carte synthétique sera produite en 2022 sur laquelle figureront les zones prioritairement dédiées à la conservation et bénéficiant d’un statut de protection réglementaire (zones centrales), les zones associant conservation et développement dans le cadre d’une démarche de progrès volontaire et contractuelle (zones tampons), et les zones où l’accent sera mis sur l’éducation et la sensibilisation (zone de transition).

L’étape suivante consistera à préciser les modalités de gouvernance de la future réserve de biosphère. Elle conduira à la mise en place d’un comité de gestion qui impliquera les parties prenantes de l’archipel.

Enfin, le dossier devra être approuvé par le Gouvernement de la Polynésie française qui transmettra la candidature au comité MAB France, puis à l’Unesco.

Par le biais de ce projet, le Pays a pour ambition de proposer à l’Unesco en 2023 la désignation en Réserve de biosphère d’un archipel tout entier, celui de l’archipel des Australes. Ce serait la première réserve de biosphère d’archipel du réseau français.

