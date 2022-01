Le SWAC, vitrine polynésienne de l’innovation au plus grand salon de la technologie

La ville de Las Vegas accueille chaque année le plus grand salon de la Technologie, le Consumer Electronics Show (CES). Malgré la crise sanitaire, plusieurs Polynésiens ont fait le déplacement pour découvrir ou promouvoir des solutions innovantes. C’est notamment le cas de Jessica Chin Foo qui s’est rendue sur place pour présenter les deux systèmes de climatisation par l’eau de mer (SWAC) du groupe Pacific Beachcomber.

L’un des SWAC est installé à Bora Bora et dessert l’un des hôtels de la société depuis 2006 et l’autre alimente l’hôtel Brando, à Tetiaroa. “Ce sont des projets qui sauvegardent 2 millions de dollars américains par an (soit environ 220 millions de Fcfp)”, assure Jessica Chin Foo et qui permettent d’éviter “3500 tonnes d’émissions de CO2 annuellement”.

“J’ai eu pas mal d’approches au niveau recherche, au niveau partenariat stratégique avec de grands groupes. […] Avec la vitrine de Tetiaroa et de Bora Bora, nous avons déjà une très belle vitrine de l’innovation venant de l’océan. C’est au fenua, c’est quelque chose dont on peut être fier. La Polynésie est un point dans ce monde d’innovation”.