Le sac en plastique est-il toujours utilisé au marché du terroir ?

Un cabas à roulettes, des sacs réutilisables sur l’épaule… les clients du marché du terroir à Punaauia avaient adopté ce matin les gestes éco-citoyens pour faire leurs achats. Certains consommateurs n’ont pas attendu la loi d’interdiction du plastique à usage unique pour réduire leur impact sur l’environnement. « C’était déjà une habitude. Et je récupère aussi les pochettes en papier pour les utiliser » nous dit Marie-Madeleine.

Rendez-vous mensuel pour favoriser les circuits courts, le marché du terroir tend vers la voie du zéro déchet. Les vendeurs de fruits et légumes ont été sensibilisés. « J’essaie de ne plus proposer des sacs en plastique à ma clientèle. J’enveloppe dans du journal ou sinon dans des cartons. J’ai beaucoup de clients qui viennent me voir et qui ne veulent plus voir de plastiques » explique Eugénie Lacour, vendeuse de fruits.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Mais les habitudes sont parfois difficiles à changer. Alors que des salades sont vendues en vrac, d’autres sur le même étal sont en encore en sachet. Et des tomates sont aussi enveloppées dans du plastique. Mais les vendeurs tentent d’en utiliser de moins en moins… Faut-il terminer le rouleau de sachets plastique ou pas ? Un dilemme parmi d’autres pour certains petits producteurs. « Certains viennent avec leur panier, mais d’autres n’ont rien, du coup ils me demandent si je n’ai pas de sachets à leur donner » nous dit Sylvie Mau, vendeuse de fruits et légumes.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Si la majorité des consommateurs a trouvé des alternatives aux sacs en plastique, certains jonglent encore entre les deux, des produits en vrac d’un côté, puis un plastique dans l’autre main. « C’est vrai que le premier, je l’ai refusé d’office, et le deuxième, je n’ai même pas réfléchi à mon geste, et j’ai tout mis dans mon sac » explique Heiata.

Pour ne plus utiliser de sac plastique à usage unique, l’idéal est de ne plus les avoir sous les yeux, à proximité, nous ont confié certains clients du marché du terroir.