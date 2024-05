Le « Rāhui No Tumaraa » pour la préservation des ressources récifo-lagonaires de Raiatea

Ce rahui vise à garantir une utilisation durable des ressources récifo-lagonaires en déclin. Des règles de pêche strictes ont ainsi été établies pour plusieurs espèces marines et techniques de pêche :

: pa’apa’a (crabe vert), varo (squille), ’ōura miti (langouste), fe’e (pieuvre), vana (oursin), mā’oa (turban), mā’oa taratoni (burgau), pāhua (bénitier) et ti’ane’e (cigale de mer). Techniques de pêche réglementées : pêche sous-marine, utilisation d’un ’āua i’a (parc à poissons), filet, pātia (harpon), ainsi que fa’a i’a (nasse à poissons).

: pêche sous-marine, utilisation d’un ’āua i’a (parc à poissons), filet, pātia (harpon), ainsi que fa’a i’a (nasse à poissons). Zones géographiques : délimitation de zones spécifiques où la pêche sera réglementée ou interdite.

L’élaboration du Rāhui No Tumaraa a été rendue possible grâce à une forte mobilisation de la commune de Tumaraa et des associations des quatre communes associées. Ces acteurs ont mené un travail de consultation intensif pendant plus de deux ans, avec l’appui technique de la Direction des Ressources Marines (DRM).

Pour pérenniser cette démarche participative et maintenir l’implication des parties prenantes dans la gestion des ressources, il est proposé de créer un comité de gestion. Ce comité sera chargé de surveiller les zones protégées et de formuler des recommandations pour la gestion des pêches.

Le Rāhui No Tumaraa est la deuxième initiative de gestion des ressources marines sur Raiatea. La première a été mise en place en 2020 dans la commune associée de Puohine, située à Taputapuatea.