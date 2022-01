Le paddle bike : un nouvel outil pour explorer les lagons

Guide lagonaire, Jennifer s’est pris de passion pour cet engin et ses caractéristiques écologiques : le vélo-paddle, plus connu sous son nom américain de “paddle bike”. Il y a quelques semaines, la jeune femme et son époux ont importé ces planches d’un nouveau genre, et proposent des excursions sur le lagon de l’île Soeur.

“Le but de cette activité est de découvrir les fonds marins, tout en faisant du sport”, explique Jennifer Tenza, gérante de la société qui commercialise ces prestations. “Durant la balade, on peut s’arrêter et faire du snorkeling. Pour cela, il suffit d’amarrer le paddle bike grâce à une ancre. Attention à le faire dans le sable et pas sur le corail. C’est important, pour nous, l’aspect de préservation de l’environnement”.

D’ailleurs, ces articles de sport sont conçus avec des matériaux “propres”. La marque est labellisée éco-responsable.

“Nous revenons presque tous les jours, avec mon épouse, quand il fait beau”, indique un client. Ils sont plusieurs, cyclistes assidus, à s’être abonnés pour varier les plaisirs.

Pour pouvoir utiliser l’un des ces paddle bike: il faut mesurer plus d’1m45. Les enfants peuvent s’asseoir à l’arrière de la planche, et c’est gratuit pour le moment.