Le jour du dépassement de la Terre aura lieu le 22 août

Le jour du dépassement mondial (Earth Overshoot Day) marque la date à partir de laquelle la demande de l’humanité en ressources et services écologiques au cours d’une année donnée dépasse ce que la Terre peut régénérer cette année-là. L’humanité utilise actuellement 60 % de plus que ce qui peut être renouvelé – ou autant que si nous vivions sur 1,6 Terre.

Le jour du dépassement aura lieu en 2020 le 22, soit plus de trois semaines plus tard qu’en 2019, selon Global Footprint Network. Cette date reflète une réduction de 9,3 % de l’Empreinte Écologique de l’humanité entre le 1er janvier et le jour du dépassement par-rapport à l’année précédente. Ceci est la conséquence directe des mesures de confinement qui ont été mises en place à travers le monde en réponse à la pandémie.

« L’humanité s’est trouvée unie par l’expérience commune de la pandémie et a pu voir à quel point nos vies sont imbriquées. En même temps, nous ne pouvons pas ignorer la profonde inégalité de nos expériences, ni les tensions sociales, économiques et politiques qui ont été exacerbées par cette catastrophe mondiale”, a déclaré Laurel Hanscom, PDG du Global Footprint Network. « Placer le principe de régénération au centre de nos efforts de remise en marche de la société et de reconstruction économique peut permettre de remédier aux déséquilibres tant dans la société humaine que dans notre relation avec la planète. »

Dans le classement par pays, sur les 135 recensés, le jour du dépassement de la Polynésie française a eu lieu le 27 mai (57ème position).

Du jour du dépassement de la Terre jusqu’à la fin de l’année, l’humanité creuse le déficit écologique qui ne cesse de s’aggraver depuis que le Dépassement a commencé au début des années 1970, selon les National Footprint and Biocapacity Accounts développés sur la base des données des Nations Unies (avec 15 000 données par pays et par an).