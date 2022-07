L’association Ti’ai Fenua reconnue d’intérêt général

Créée en 2017, Ti’ai Fenua apporte un soutien moral et financier au collectif Nana sac plastique. À l’origine du mouvement de lutte contre les plastiques à usage unique, elle organise et participe à des événements liés à l’environnement, au développement durable et à la préservation des écosystèmes.

“Nous sommes fiers aujourd’hui d’être reconnus d’intérêt général, parce que ça permet de récompenser un peu nos 5 ans d’actions sur le terrain, et d’impulser une nouvelle dynamique au sein de l’association, puisqu’on a des gros projets à venir dont la ressourcerie de Rangiroa qui devrait permettre de réduire considérablement la quantité d’encombrants qui se retrouve dans les écosystèmes aujourd’hui. (…) C’est une reconnaissance pour nous. Et ça change parce qu’on pourra être en mesure de délivrer des reçus fiscaux aux entreprises qui nous ferons des dons en numéraire pour nous aider dans nos actions. (…) Cela va donc encourager les entreprises à nous aider davantage parce que la problématique environnementale sur laquelle on travaille concerne tout le monde, même les plus grosses entreprises qui sont à la base de la production de la majorité de nos déchets” indique Moea Pereyre, directrice de l’association.