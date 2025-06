La ZEE polynésienne Tainui Atea, plus grande aire marine protégée au monde, annoncée à l’ouverture de l’Unoc

D’aire marine gérée à espace naturel protégé. Le président du Pays avait déjà annoncé en conseil des ministres extraordinaire les mesures permettant de faire reconnaitre la ZEE polynésienne, Tainui Atea, sur le plan international.

Ce lundi, à l’ouverture de la Conférence des Nations unies pour l’océan (Unoc), Moetai Brotherson a proclamé le classement en espace naturel protégé de l’ensemble de la zone économique exclusive (ZEE) polynésienne, soit la moitié du domaine maritime français.

Avec 4,8 millions de km² effectivement protégés, dont 900 000 km² sous protection stricte (catégories I et II UICN) et 200 000 km² de zones côtières sous protection forte, cette aire marine protégée (AMP) devient la plus grande du monde, dépassant le monument national marin de Papahānaumokuākea (1,5 million de km²).

– PUBLICITE –

Si le Président de la République Emmanuel Macron avait déjà réagi sur les réseaux sociaux, d’autres personnalités se sont réjoui de cette déclaration. Peter Thomson, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l’océan, John Kerry, ancien secrétaire d’État des États-Unis et envoyé spécial pour le climat de Joe Biden, Minna Epps, directrice du Global Ocean Policy a l’IUCN, mais aussi Sylvia Earle, océanographe et exploratrice américaine…

« Nous félicitons la Polynésie française pour sa vision et nous espérons qu’il s’agit d’une nouvelle tendance dans l’établissement d’AMP hautement protégées à grande échelle », a déclaré à Razan Al Mubarak, présidente de l’UICN, citée dans un communiqué.

Cette seule annonce permet à la France, dont le domaine maritime couvre 11 millions de km2 (le deuxième au monde), de porter à 78% la part de ses eaux placées sous protection, un terme large qui inclut des zones où les restrictions d’activités sont minimales.

Sur cette surface, 14,8% sont désormais considérées comme fortement protégées, contre 4,8% avant l’annonce de la Polynésie.