La semaine européenne de réduction des déchets se prépare

Réduire le volume des déchets pour moins impacter l’environnement. Ce message commence à être intégrer par davantage de polynésiens, selon les spécialistes du secteur. Le tri est ainsi de mieux en mieux compris. Et les déchets recyclables, industriels comme ménagers, sont de plus en plus déposer dans les bacs verts. “Il y a une véritable prise de conscience que nous arrivons à mesurer déjà dans les entreprises puisque les performances de tri évoluent, et également dans les foyers puisque les performances évoluent plus sensiblement, mais surtout il y a une nette diminution des quantités de déchets déposés dans les bacs gris”, note Benoît Layrle, directeur général de Fenua Ma.

Car l’objectif de la semaine de réduction des déchets, est bien entendu de diminuer les volumes de l’ensemble de nos détritus : plastiques, encombrants ou alimentaire. La semaine de réduction des déchets est l’occasion de s’informer sur les gestes éco citoyens.

Un polynésien produit en moyenne 280 kg de déchets / an . Nos modes de consommation doivent encore changer car sur un territoire insulaire, leur gestion reste une problématique pour de nombreuses communes. Individuellement ou collectivement, des solutions existent pour diminuer le plastique et autres détritus de nos poubelles et lutter contre l’incivisme qui pollue îles et lagons.