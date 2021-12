La ponte du corail, un phénomène prévisible et synchronisé

Une fois par mois, cinq jours après la pleine Lune, de novembre à avril, et entre 6 heures 30 et 7 heures 30 précisément, le Porite Rus se met à pondre. En pleine période d’abondance, durant le Matari’i i nia. Un phénomène synchronisé sur plusieurs îles en même temps. “C’est assez rare de pouvoir voir des pontes de coraux. Souvent, ça se passe la nuit, les jours et les heures ne sont pas si prévisibles… Mais ce corail a la particularité d’être très prévisible, et en plus, la ponte se passe le jour. Et on a découvert que cela se passait quasiment au même moment dans toutes les îles de la Société” explique Vetea Liao, biologiste marin.

Pour l’association Te Tama no te Tairoto, cette étude est devenue un vrai projet de science participative.

La prochaine ponte est attendue ce jeudi 23 décembre et se veut plus intense. L’association souhaite mobiliser un maximum de bénévoles pour assister à ce miracle de la nature : “On veut voir jusqu’où la ponte de ce corail est synchronisée. Grâce aux observations d’octobre, on sait que ça se passe à Rangiroa et Tikehau, en même temps, mais on ne sait pas encore jusqu’où ça va. Donc on essaie d’avoir le maximum d’observateurs à l’eau afin de voir la limite géographique de cette synchronisation”.

C’est en fonction du volume d’observations que les spécialistes pourront déterminer les facteurs de déclenchement du phénomène. Les volontaires sont cependant invités à ne pas marcher sur le corail et à éviter la crème solaire, nocive pour ces écosystèmes.

> Plus d’informations sur la page Facebook de l’association Te Tama no te Tairoto