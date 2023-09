La Polynésie veut faire bouger ses habitants pour la Semaine Européenne de la Mobilité

En participant à cet événement, la Polynésie s’associe aux « 2500 villes et 41 pays » qui l’organisent conjointement. Il a pour objectif de promouvoir les modes de déplacement alternatifs et doux alors qu’actuellement 77% des déplacements au fenua se font à bord de voitures individuelles, selon un communiqué de la Direction des transports terrestres. Ce qui conduit à l’émission de gaz à effet de serre, néfastes pour le climat et la santé, mais aussi à la congestion du réseau routier.

Pour inciter le plus grand nombre à se mobiliser autour de cette cause, quatre défis sont proposés cette année : un challenge de covoiturage, un quiz en ligne, un challenge organisé sur l’application « Ito Ito », ainsi qu’une « grande chasse au trésor » qui se déroulera ce mercredi. Un « ticket d’or » sera en effet dissimulé dans l’un de bus du réseau Tere Tahiti et devra être trouvé.

Au total, environ un million de francs de lots est à gagner, notamment un VTT à assistance électrique ou encore une formation au permis de conduire.