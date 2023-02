La Polynésie reçoit 3.7 milliards de Fcfp de l’Union européenne pour soutenir sa politique de l’eau

Le financement de l’Union européenne s’élève à 3,7 milliards de Fcfp sur la période 2023-2027. Le coût de la politique de l’eau en Polynésie a été estimé à 18,2 milliards Fcfp lors de son adoption par l’assemblée de la Polynésie française. “Les enjeux sont donc majeurs et la contribution européenne aura un effet de levier certain”, a déclaré Edouard Fritch.

Le Président a rappelé que “l’exploitation et la bonne gestion de la ressource en eau, incluant nos rivières, et plus généralement la préservation de notre environnement, sont des enjeux au cœur du développement économique durable de notre Pays qui concernent aussi bien la santé de nos populations, l’exploitation de nos ressources primaires, l’autonomie énergétique et la production d’hydroélectricité ou le tourisme durable”.

L’ambition du Pays, annoncée par Edouard Fritch, est de tendre vers une gestion intégrée des ressources à l’horizon 2030, “afin de ne pas compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins en eau dans un contexte de changement climatique”.

L’Ambassadeur de l’Union européenne pour le Pacifique, Sujiro Seam, a salué le partenariat fort et de confiance entre l’Union européenne et la Polynésie française. Il a rappelé que l’Union européenne est un partenaire historique de la Polynésie française dans les domaines de l’eau et de l’assainissement avec des financements à hauteur de 6,8 milliards Fcfp à travers les 4ème, 6ème, 7ème, 8ème , 9ème et 10ème Fonds européen.