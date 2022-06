La Polynésie participera à la conférence de l’ONU sur les océans

Cette conférence intervient à un moment critique alors que le monde cherche à résoudre les problèmes liés aux premiers effets ressentis du changement climatique, exacerbés par la pandémie de la Covid-19 et qui nécessiteront d’importantes transformations structurelles et des solutions partagées.

Des rendez-vous au plus haut niveau sont d’ores et déjà programmés, ainsi qu’un “side-event” mené par la Polynésie française, en partenariat notamment avec la Communauté du Pacifique, afin de porter haut et fort les messages du Pays en particulier et des îles du Pacifique en général.