La petite fourmi de feu gagne du terrain à Raiatea

L’association de protection de la vallée de Faaroa, soutenue par l’office français de la biodiversité, continue sa lutte contre la petite fourmi de feu. Après une campagne de recensement des zones infestées en 2021, les membres de l’association ont installé 4 panneaux signalant la présence de la petite fourmi de feu à Raiatea. Et selon les premières constatations, elle gagne de plus en plus de terrain...