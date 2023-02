La navigatrice Maud Fontenoy en conférence le 27 février à l’UPF

Ambassadrice auprès du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse pour l’éducation à la Mer et les classes de Mer, présidente de la Maud Fontenoy Foundation, experte en Développement Durable, conférencière et auteur de livres engagés et de documentaires, chevalier de l’Ordre National du Mérite, chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime, mère de 4 enfants… la navigatrice Maud Fontenoy est en Polynésie depuis plusieurs mois. Lundi 27 février, elle donnera une conférence à l’Université de la Polynésie.

Une conférence précédée de la diffusion du documentaire Un océan de solutions. Ce documentaire, incarné par Maud Fontenoy, a pour objectif de montrer le trésor de solutions écologiques contenu dans nos océans. Qu’il s’agisse de trouver de l’eau potable, de se nourrir, de se soigner, de se chauffer ou de se déplacer, la mer offre à l’Homme de nombreuses alternatives durables.

Le film met en avant les innovations techniques en Polynésie (SWAC, laboratoires de recherche), le tourisme responsable, la restauration des récifs, les soins aux tortues, la culture des algues, mais aussi l’aspect culturel, les traditions polynésiennes, respectueuses de l’environnement.

PRATIQUE

Conférence Savoirs pour tous “un Océan de solutions”

Université de la Polynésie

Lundi 27 février à 17h30 – Amphithéâtre Hina-marama A1

Diffusion du documentaire “Un océan de solutionS” suivie d’un échange avec Maud Fontenoy