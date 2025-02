La FAPE crée un fonds pour financer les actions des associations de protection de l’environnement

Renforcer les actions de protection de l’environnement, c’est l’objectif de la FAPE. Pour y parvenir, la fédération vient de créer un fonds de donation, le fonds Natura Porinetia. 8 entreprises l’ont déjà abondé, à hauteur de 500 000 Francs chacune.

« Ces fonds seront attribués à des projets qu’on aura sélectionnés à travers un comité de sélection formé des entreprises donatrices », explique Jean-Claude Foglia, le trésorier de la FAPE.

Cette dernière regroupe une soixantaine d’associations. Toutes jouent un rôle essentiel et complémentaire dans la préservation de la biodiversité terrestre et marine du fenua. Car derrière l’image de la carte postale, la Polynésie n’échappe pas aux menaces de pollution.

Depuis la crise sanitaire de la Covid, les touristes n’hésitent plus à s’engager pour le développement durable. Lors de leur séjour, certains font des dons aux associations.

« C’est une démarche de l’humain en règle générale. Des gens qui cherchent à aller plus loin dans leurs déplacements, dans leurs expériences touristiques, et donc à mieux comprendre la destination et avoir un impact positif », constate Alexandrine Wan, fondatrice de l’agence Nani Travels

Grâce à une plateforme mise en ligne pour collecter des dons de particuliers et de touristes, Tahiti tourisme s’est associé à la démarche de la FAPE. Les sommes collectées viendront abonder le fonds Natura Porinetia.

Pour protéger les vallées, les plages ou l’océan, le bénévolat est un moteur. Mais le carburant, c’est l’argent. Pour bénéficier des fonds collectés, il suffit désormais aux associations de la FAPE de présenter des projets