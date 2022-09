Transition écologique : la direction des Ressources Marines lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt

La seconde édition de l’AMI “Innover pour la transition écologique des territoires”, lancée en février 2022, a permis d’identifier une centaine de projets de transition écologique exemplaires, innovants, et réalisés en coopération entre entreprises et territoires.

Six lauréats ont été sélectionnés, parmi vingt finalistes, par les membres du jury :

Bois Bocage Energie, pour son projet de gestion durable des haies ;

BoucL Energie, pour son projet de communauté d’autoconsommation collective d’électricité décarbonée ;

La DRM Polynésie française, pour son projet de Zone Biomarine ;

Eco in Pack, pour son projet « Clean Bottle » ;

H2OPE, pour son projet « River Whale » ;

Vertuo, pour son projet de végétalisation urbaine économe et durable.



Cet appel à projets découle de la conviction que l’accélération du déploiement de la transition écologique et énergétique, ainsi que la mutation vers une économie circulaire plus dynamique, se jouent prioritairement à l’échelle des territoires. Il a pour objectif d’identifier et de valoriser les initiatives et projets existants, mais aussi de contribuer à la création de nouvelles formes de coopération, qui s’avèrent nécessaires pour répondre aux défis environnementaux de notre siècle.

“Nous sommes fiers de soutenir ces solutions innovantes, qui participent activement à la construction d’un monde sobre en carbone. Au travers de leurs projets, les six lauréats ont démontré leur volonté d’accélérer la transition écologique en plaçant la coopération entre le secteur public et le secteur privé au cœur de leur développement. Toutes nos félicitations à BoucL Energie, Bois Bocage Energie, Eco In Pack, H2OPE, Vertuo et la DRM de Polynésie française” a déclaré Lionel Le Maux, président d’Aqua Asset Management partenaire de l’AMI et membre fondateur de l’association Transition Forum.