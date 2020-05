La cuisine végane vue par Hereiti Seaman

Pudding de chia, quesadillas aux petit pois, brownie à l’avocat, ou cheesecake au pitaya : qui a dit que la cuisine végane ne pouvait pas être gourmande ? C’est justement pour déconstruire ce type de clichés que Hereiti Seaman a sorti un livre de recettes.

Edité Au vent des îles, le livre propose aussi une approche globale de la démarche végane. Il aborde également les enjeux de la consommation de viande sur l’environnement, et ses astuces pour mettre en place un « mode de vie » végan au quotidien : « ce mode de vie-là a pris encore plus de sens depuis que j’ai déménagé aux Marquises parce que je suis beaucoup plus proche de la nature et j’ai beaucoup plus de temps à moi pour penser à ces choses-là. (…) C’est un mode de vie qui englobe le fait de respecter toute forme de vie et respecter la nature qui nous donne à manger. pour moi c’est vraiment un tout et ça passe aussi par la façon de s’habiller, le choix de ne pas aller dans les zoos, dans les parcs aquatiques, les choix de cosmétiques qui sont non testés sur les animaux. Ça englobe tout ça. »