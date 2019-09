La conférence du groupe des Parlements des îles du Pacifique sur l’économie bleue durable

16 pays du Pacifique participeront à la deuxième édition de cette conférence. En plus des parlementaires, des experts vont animer les débats sur la résilience de l’océan Pacifique et l’avenir de la pêche, secteur de l’économie bleue. “Pour voter des lois, encore faut-il que nous puissions voter des lois en totale cohésion avec les politiques publiques décidées par le forum. C’est important. Et c’est la raison pour laquelle j’ai pensé utile de nous réunir, les présidents de l’assemblée, ici, à cette conférence” a expliqué Gaston Tong Sang, président de l’assemblée de Polynésie.

Trois moments forts sont à noter durant cette conférence :

– La signature des nouveaux statuts transformant le Groupement des Parlementaires Polynésiens en Groupe des Parlements des Îles du Pacifique.

– L’adoption par consensus de la “Déclaration de Taraho’i” fixant, au terme des travaux, les engagements pris par les parlements du Pacifique et les actions envisagées en faveur de la protection de l’Océan Pacifique et de la gestion de la filière pêche.

– La visite de l’atoll de Tetiaroa : modèle de développement durable.

Tous les débats seront diffusés en direct sur le site www.assemblee.pf ainsi que sur la page Facebook Conférence GPIP. Le public pourra donc visionner en live les échanges des parlementaires et les interventions des experts le mardi 10 septembre à partir de 10 heures et mercredi 11 septembre à 9 heures. Et les internautes peuvent dès à présent adresser leurs questions aux intervenants par messages privés sur la page Facebook de l’événement. Deux questions seront sélectionnées puis posées pendant les débats.