Jetez-vous à l’eau, le 31 décembre, pour observer la ponte des coraux

Ils ont dû se lever aux aurores pour assister au phénomène. Des élèves du collège de Taravao, éco délégués, viennent observer, dans le lagon, la ponte des coraux Porites Rus. Assister à ce spectacle n’est pas donné à tout le monde. Il se déroule 5 jours après la pleine lune, aux premières lueurs du soleil.

« Notre projet principal, c’est de réaliser un suivi participatif de la ponte, impliquer les gens. Comme on peut déterminer les jours de ponte, et l’heure exacte à laquelle ça se passe, on peut diffuser l’information. Après, les gens vont où ils veulent (…) suivre la ponte et nous renvoyer les informations », explique Vetea Liao, biologiste marin, et président de l’association Tama No Te Tairoto.

Pour ces élèves de la Presqu’île, l’enjeu est de mieux appréhender leur environnement direct, comme le souligne Moevai Roche, professeur de SVT et référent « développement durable » au collège de Taravao :« En 4ᵉ, le thème central de SVT, c’est le récif coralien. On est donc en plein dans le programme (…) C’est une démarche scientifique. C’est bien de montrer de façon concrète à quoi cela peut ressembler. Il faut parfois passer par l’observation, par l’émerveillement, pour mieux sensibiliser les éco délégués ».

« Depuis 4 ans, le timing marche toujours. Et je pense que c’est comme ça depuis très longtemps. C’est impressionnant la précision qu’ils ont », s’émerveille Vetea Liao, ici à droite. (Crédit: TNTV)

« Plusieurs fois quand je suis venu, il pleuvait. Et ça a quand même pondu fort. Tu ne vois plus rien. Tu as l’impression d’être dans un nuage », témoigne François, un élève de 3e. « C’est comme un filet qui recouvre les coraux », renchérit son camarade Nuirai.

Indispensables à l’équilibre des écosystèmes des fonds marins, les coraux se reproduisent habituellement de nuit. Mais les Porites Rus, que l’on trouve en abondance dans nos eaux, ont la particularité de le faire de jour durant la saison des Matari’i i ni’a.

« Certaines personnes ne savent pas que les coraux pondent (…) Donc il y a ce côté un peu magique. Quand on est dans l’eau, cela créé des ambiances assez extraordinaires », souligne Claire-Sophie Azam, biologiste marin et membre de l’association. « D’année en année, on découvre pleins de choses nouvelles. Au début, on savait que c’était synchronisé sur Tahiti, puis Moorea, puis sur tout l’archipel de la Société. Maintenant, on sait que c’est probablement à l’échelle mondiale. C’est très intéressant de suivre le projet », ajoute celle-ci.

« C’est comme un filet qui recouvre les coraux », témoigne Nuirai, un élève de 3e. (Crédit: TNTV)

« Cela peut permettre d’arriver à des recommandations de gestion. Par exemple, s’il y a des travaux sur des marinas ou autres, on sait que c’est jour de ponte. Et l’on essaye de partager l’information pour éviter les travaux ce jour-là », poursuit Vetea Liao.

« Depuis 4 ans, le timing marche toujours. Et je pense que c’est comme ça depuis très longtemps. C’est impressionnant la précision qu’ils ont », s’émerveille le biologiste qui « cherche à comprendre pourquoi les colonies du lagon de Tahiti et celles de Rangiroa vont pondre en même temps alors qu’elles n’ont pas de connexion directe ».

La prochaine ponte aura lieu ce dimanche, aux alentours de 6 heures du matin. Vous pouvez vous y rendre en famille avec vos masques et tubas. Il est néanmoins recommandé de prendre les précautions d’usage pour éviter les blessures et de détériorer les coraux.