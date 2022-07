“Impliquer le plus possible les populations locales” pour les espaces protégés du fenua

GLISPA est un partenariat d’îles réparties partout à travers le monde chargé de construire et renforcer des partenariats qui mettent en œuvre des objectifs mondiaux de résilience, de conservation et de durabilité sur les îles, en particulier les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. GLISPA aide ses membres à élaborer des stratégies pour attirer l’attention et le soutien du monde entier sur les solutions et initiatives insulaires, en particulier par le biais de grandes réunions et conférences internationales.

Portant sur la thématique “Surmonter l’incertitude de la gouvernance des projets de conservation à grande échelle – une perspective de leader pour le dialogue”, le ministre a rappelé l’importance de l’implication des populations locales dans les projets de conservation de l’environnement. Il a ainsi cité deux exemples emblématiques, celui des Rahui dont on assiste la renaissance partout au Fenua et celui du comité de gestion de la Réserve de Biosphère de la commune de Fakarava. “Comment surmonter l’incertitude de la gouvernance politique de nos espaces protégés ? Tout simplement en impliquant le plus possible les populations locales” a-t-il déclaré dans son discours.