Fortes houles : interdiction des activités en mer sur une partie de la Polynésie

Depuis ce mardi matin 5 heures, les Australes Centre ont été placées en vigilance rouge. L’épisode de forte houle touche déjà l’île de Rapa ce matin avec des hauteurs au large de 5 mètres. La houle de Sud-Ouest aborde actuellement Tubuai et Raivavae avec

des creux de l’ordre de 3 mètres. Elle s’amplifie rapidement à 5 mètres en milieu de journée avant d’avoisiner les 5 mètres 50 en soirée. Des épisodes de submersion marine sont à craindre, notamment sur l’aérodrome de Raivavae qui est exposé à cette forte houle.

Sur les Tuamotu Sud (Tematangi, Tureia) et aux Gambier, la forte houle de Sud-Ouest intéresse mardi ces régions avec des hauteurs de l’ordre de 2 mètres en milieu de journée, puis 3 mètres en soirée et enfin jusqu’à 4 mètres 50 la nuit prochaine.

Mercredi, un pic de hauteur est attendu dès le début de journée avec des creux de l’ordre de 5 mètres et des déferlantes pouvant dépasser 8 mètres sur les récifs directement exposés.

En prévision de la dangerosité du phénomène, les Gambier et les Tuamotu Sud sont placés en vigilance rouge.

La Société bientôt placée en vigilance rouge

Sur Tahiti et Moorea, la forte houle de Sud-Sud-Ouest gagne mardi soir les îles du Vent avec des hauteurs de 2 mètres 50. Elle s’amplifie rapidement dans la nuit de mardi à mercredi avec des creux atteignant les 3 mètres 50 puis 4 mètres 50 mercredi. Cette houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés, un ressac inhabituel, des submersions sur certaines parties du littoral et de forts courants près des passes.

Aux îles Sous-le-Vent, la houle s’amplifie rapidement dans la nuit de mardi à mercredi avec des creux atteignant les 3 mètres 50 sur la zone de Mopelia. Elle atteint 4 mètres 50 sur Maupiti, Bora Bora, Raiatea, Tahaa et Huahine, mercredi.

Le pic de hauteur est attendu mercredi dans la journée avec des déferlantes de 7 à 8 mètres sur les récifs exposés.

Cet épisode de houle est exceptionnel et est à comparer en sévérité avec l’épisode de septembre 2005 qui a causé de nombreux dégâts.

Pour rappel, les houles générées seront particulièrement dangereuses notamment dans les lagons, sur les côtes et aux abords des passes exposés à de forts courants et à une élévation du niveau de la mer. Ce phénomène remarquable voire exceptionnel aux Australes, est susceptible d’engendrer des risques importants pour la population (déferlantes, zones submergées, rafales de vent…) et pour les activités pratiquées en mer.

Interdiction des activités en mer pour certaines îles

Compte tenu des risques importants engendrés par ce phénomène, le haut-commissariat a pris un arrêté : la circulation maritime et toutes les activités nautiques de loisirs et professionnelles ont été interdites à partir de hier lundi, 18 heures pour Rapa et à compter d’aujourd’hui, à partir de 5 heures sur les îles de Raivavae et de Tubuaï, et à midi pour les Gambier et les Tuamotu Sud. Un arrêté en vigueur jusqu’au 14 juillet à 8 heures.

Pour les îles placées en vigilance orange, la plus grande vigilance est demandée à tous les usagers de la mer et du littoral pour se protéger des importantes vagues qui pourront déferler sur les côtes. Il est fortement recommandé de reporter ses activités nautiques et les sorties en mer et de prendre toutes les précautions nécessaires pour mettre en sécurité les embarcations et équipements nautiques ainsi que les habitations en bord de mer, a indiqué le haut-commissariat.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilant, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.

Vigilance rouge : une vigilance absolue s’impose. Des phénomènes météorologiques dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus. Tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution météorologique et conformez-vous scrupuleusement aux conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et aux consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

La population est appelée à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les recommandations suivantes :

– annuler et reporter les sorties en mer et la pratique des loisirs nautiques,

– ne pas s’approcher des passes, ni du récif côté océan, des plages ou du littoral en raison des risques de courants marins qui peuvent être à l’origine d’accidents,

– rester prudents sur les routes en bordure de mer.

Pour les propriétaires d’embarcations :

– vérifier les amarres de vos embarcations ou les mettre à l’abri.

Pour les habitations en bord de mer le long des côtes exposées à la houle :

– surveiller la montée du niveau de la mer,

– se mettre à l’abri si nécessaire.

Rester à l’écoute des bulletins météorologiques en temps réel sur les pages Facebook de Météo France en Polynésie française et du Haut-commissariat et sur les sites internet : www.meteo-france.pf et www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr

En cas d’urgence, composer le 16 pour contacter le JRCC ou le 18 pour les sapeurs-pompiers.