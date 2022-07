Forte houle : toute la Polynésie en vigilance

Maintien de la vigilance rouge pour les fortes houles sur les îles du Vent, îles Sous-le-Vent, les zones Australes Centre, le Sud Tuamotu et les Gambier.

Vigilance orange pour les fortes houles sur l’Ouest des Australes, Mopelia et la majorité des Tuamotu.

Vigilance jaune pour les fortes houles sur le Nord-Est des Tuamotu et l’archipel des Marquises.

Cet épisode de houle est exceptionnel et est à comparer en sévérité avec l’épisode de septembre 2005 qui a causé de nombreux dégâts.

Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.

Sur Tahiti, les côtes exposées vont de Vaitupa à Faa’a, à Paea, Papara, Papeari, Teahupo’o et jusqu’à la pointe du Te Pari à la presqu’île.

À la marina de Teahupoo, ce mercredi matin. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Du côté de Punaauia, au Musée de Tahiti et des îles (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

À Paea (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Aux Australes

L’épisode de forte houle touche les Australes ce matin avec des hauteurs au large de 5 mètres à 6 mètres. Les mesures satellites relevées confirment ces hauteurs sur la majeure partie des îles. Le début de l’amortissement de la houle est prévu pour mercredi

après-midi.

Lire aussi > Forte houle : fermeture des accès publics à la mer de la côte Ouest

Sur la Société

La houle de Sud-Ouest aborde actuellement la Société avec des creux de l’ordre de 4 mètres. Elle s’amplifie rapidement à 4 mètres 50 en milieu de journée conjuguée avec la période de pleine mer aux Îles du Vent.

Aux Îles Sous-le-Vent, les effets les plus importants de la houle arriveront en fin d’après-midi.

Des épisodes de submersion marine sont à craindre. Cette houle s’amortit progressivement jeudi en journée.

Aux Gambier

La houle touche actuellement l’archipel. Les agents de Météo-France basés sur l’île de Mangareva observent une houle au large de 5 à 7 mètres. À l’intérieur du lagon, des vagues de 3 mètres 50 à 4 mètres sont observées avec de très forts courants. Le phénomène devrait s’amortir à partir de jeudi en début de matinée.

Sur les Tuamotu

Sur le sud et l’ouest des Tuamotu, les hauteurs mesurées ce matin par les satellites sont de 4 mètres 50. La houle se propage actuellement sur le reste de l’archipel avec des hauteurs de 4 mètres. Elle commence à s’amortir progressivement à compter de jeudi matin.

Aux Marquises

L’archipel est placé en vigilance jaune pour les fortes houles depuis ce matin. Les premiers trains arriveront aujourd’hui en soirée et s’amplifieront jeudi jusqu’à 2 mètres 50. Le pic de hauteur est attendu mercredi à la mi-journée sur la Société, sur le Sud Tuamotu, aux Gambier et avec des déferlantes pouvant dépasser 8 mètres sur les récifs exposés.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.

Vigilance rouge : une vigilance absolue s’impose. Des phénomènes météorologiques dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus. Tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution météorologique et conformez-vous scrupuleusement aux conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et aux consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.

Soyez prudent !

Ce phénomène est dangereux, d’importantes submersions peuvent concerner les littoraux exposés et un phénomène d’ensachage (une élévation importante du niveau de la mer) est remarquable dans les lagons.