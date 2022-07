Forte houle : la Société en vigilance rouge

Une vaste dépression évolue dans le large Sud-Sud-Ouest du pays. Elle génère des vents forts qui sont à l’origine de la longue houle énergétique et dangereuse de Sud-Ouest qui aborde ce mardi les Australes, avant de se propager vers le Nord pour toucher la nuit prochaine et mercredi les îles de la Société, les Tuamotu et les Gambier.

Sur Tahiti et Moorea, la forte houle de Sud-Sud-Ouest gagne ce mardi soir les îles du Vent avec des hauteurs de 2 mètres 50. Elle s’amplifie rapidement dans la nuit de mardi à mercredi avec des creux atteignant les 3 mètres 50 puis 4 mètres 50 voire 5 mètres

mercredi.

Aux îles Sous-le-Vent, la houle s’amplifie rapidement dans la nuit de mardi à mercredi avec des creux atteignant les 3 mètres 50 sur la zone de Mopelia. Elle atteint 4 mètres 50 sur Maupiti, Bora Bora, Raiatea, Tahaa et Huahine, mercredi.

Le pic de hauteur est attendu mercredi dans la journée avec des déferlantes pouvant dépasser 8 mètres sur les récifs exposés. L’épisode se maintient avec ces valeurs élevées jusqu’à jeudi dans la matinée.

Cette houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés, des submersions importantes sur le littoral exposé au Sud et au SudOuest ainsi que un ressac inhabituel et de forts courants près des passes.

Cet épisode de houle est exceptionnel et est à comparer en sévérité avec l’épisode de septembre 2005 qui a causé de nombreux dégâts.

En prévision de la dangerosité du phénomène, l’archipel de la Société a été à 15 heures en vigilance rouge. Par ailleurs, les Tuamotu Ouest, les Tuamotu Sud, les Gambier, Rapa et les Australes Nord sont également placés en vigilance rouge.

Compte tenu des risques importants engendrés par ce phénomène, le haut-commissariat a pris un arrêté interdisant les activités en mer pour certaines îles.

Pour le moment, les navettes du Terevau et de l’Aremiti ont annoncé maintenir leur traversée Tahiti – Moorea. L’Apetahi Express a de son côté préféré annuler ses voyages des 13 et 14 juillet.

Conseils de comportement :

• Prenez toutes les précautions nécessaires face à la montée des eaux.

• Mettez vos bateaux à l’abri et renforcez les amarres avant l’arrivée du phénomène.

• Ne sortez pas en mer et ne circulez pas sur les routes en bord de mer