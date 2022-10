Environnement : des kits pédagogiques de sensibilisation à destination des écoles

Si la navigatrice Maud Fontenoy est (re)connue pour ses exploits tels que les traversées à la rame en solitaire et sans assistance en

Atlantique Nord (2003), puis entre le Pérou et les îles Marquises (2005), elle est aussi engagée pour la sauvegarde de la planète et de ses océans depuis plus de 20 ans. Elle est aujourd’hui autrice, conférencière, et aussi ambassadrice auprès du Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse. Avec sa fondation, Maud Fontenoy s’attache à sensibiliser et éduquer la jeune génération au développement durable.

Depuis juillet dernier, les passagers de la compagnie Air Tahiti Nui peuvent d’ailleurs découvrir à bord, le programme éducatif “Un océan de solution” présenté par la navigatrice, sur la sauvegarde des océans et leur richesse pour l’avenir.

(Crédit photo : Air Tahiti Nui)

Sa passion et son combat pour la sauvegarde des océans ont amené Maud Fontenoy à rencontrer Cécile Gaspar, co-fondatrice de Te Mana O te Moana. Depuis 15 ans, l’association effectue le suivi des pontes des tortues vertes sur l’atoll de Tetiaroa et œuvre à la protection du monde marin.

La Maud Fontenoy Fondation et l’association Te Mana O te Moana ont annoncé ce jeudi la création et la diffusion d’un kit pédagogique de sensibilisation à destination des écoles du fenua.