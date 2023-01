Restaurer le milieu aquatique est aujourd’hui possible. Grâce à des « biohut », des nurseries artificielles, pensées et créées par une société de Montpellier en métropole. Celle-ci a signé un partenariat avec une entreprise polynésienne spécialisée dans les travaux sous-marins. Son but : repeupler de poissons les ports et marinas du fenua tout en compensant la destruction des habitats naturels.