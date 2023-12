Énergies : une dépendance toujours forte de la Polynésie aux hydrocarbures

Malgré une stabilité apparente du volume d’importation d’hydrocarbures par rapport à 2021 (+2%), la valeur d’importation a augmenté de manière significative (+82%), en réponse directe à l’inflation mondiale. Le Fonds de Régulation du Prix des Hydrocarbures (FRPH) a atténué ces effets en maintenant des prix à la consommation relativement stables, note le conseil des ministres dans son compte-rendu ce lundi.

Ce sont sans surprise les secteurs du transport (54%) et de la production d’électricité (36%) qui sont les plus énergivores.

Le secteur du transport affiche une hausse constante depuis 2016, dépassant systématiquement le seuil de 50% de la consommation d’énergie primaire, en partie à cause de l’accroissement du nombre de véhicules en Polynésie française. Le transport routier représente à lui seul 40% de la consommation totale d’énergie primaire.

Hydroélectricité et production solaire en augmentation

Concernant la production d’électricité, le taux de pénétration des énergies renouvelables (EnR) atteint 36%, le plus élevé de la décennie et a ainsi contribué à réduire la part de ce secteur dans la consommation d’énergie primaire (-2%). Ce taux remarquable résulte principalement d’une production d’hydroélectricité notable en 2022, couplée à un accroissement constant de la production solaire ces dernières années.

Pour tenter de réduire la dépendance aux énergies fossiles, le Pays a notamment lancé un premier appel à projets photovoltaïques avec stockage sur l’île de Tahiti en 2021. Un second appel a été lancé cette année. En juillet, une règlementation énergétique des bâtiments est également entrée en vigueur.