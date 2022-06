Dialogues interactifs Gérer, protéger, conserver et restaurer les écosystèmes marins et côtiers

Dans son allocution, elle a rappelé la place occupée par l’Humain et son rôle dans la

protection, la gestion et la gouvernance des espaces, qu’il s’agisse de réserve de biosphère,

d’aire marine gérée, de rahui etc.



Forte de 70 ans d’expérience en matière de gestion d’espace, la Polynésie française

valorise également une pêche traditionnelle, exemplaire et professionnelle, raisonnée et

saisonnière, et interdit l’accès à certaines parties du territoire pour en préserver la Nature

et garantir dès lors la préservation du cadre de vie polynésien dans un contexte de

changement climatique.