Des plants et semences cédés gratuitement aux communes

Cette action s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’accès à une alimentation saine et variée des populations les plus démunies, en favorisant la production de produits maraîchers et vivriers dans les domaines communautaires, et la consommation de produits locaux.

Les plants et matériel végétal (uru, patate douce, banane maohi) de variétés locales adaptées aux conditions de nos îles et les graines maraîchères issues de la réserve stratégique de la Direction de l’Agriculture (DAG), lors du renouvellement de ses stocks avant péremption, seront ainsi cédés gratuitement, accompagnés des fiches techniques correspondantes, mises à disposition des agents et habitants de la commune engagés dans la gestion des jardins communautaires et partagés.