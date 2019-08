De grands noms du jazz seront en représentation ce soir à l’hôtel Tahiti Ia Ora Beach Resort managed by Sofitel : la chanteuse Gabrielle Stravelli et le contrebassiste Pat O’Leary. Ces Américains ont été choisis par leur pays pour être des ambassadeurs. Ils seront sur scène avec Carl Brinckfield, Fabrice Cima et Félix Vilchez, pianiste bien connu au fenua, qui était l'invité de notre journal.