Des kits de graines remis aux maires des communes

Le gouvernement souhaite poursuivre le programme visant à renforcer la sécurité alimentaire des Polynésiens qui est un des objectifs inscrits au schéma directeur de l’Agriculture 2021-2030, tant notre dépendance aux importations sur certains produits alimentaires reste importante. Dans les archipels éloignés, et notamment aux Tuamotu, l’accès aux produits frais maraichers reste très difficile par voie maritime ou aérienne.

Ces kits de graines sont ainsi destinés à être plantés sur les domaines communaux ou distribués aux familles participants à des projets de jardins partagés et communautaires. L’objectif est d’inciter notre population à faire leur propre fa’a’apu alimentaire et qu’une partie des productions puisse alimenter les cantines scolaires de l’île.

En complément de ces kits, des fiches techniques en version papier et numérique, expliquant les étapes du semi des graines jusqu’aux récoltes et à la conservation, ont été distribuées afin de guider chaque participant dans ce programme d’accès à une alimentation plus saine et nutritive.

Le ministère de l’Agriculture a engagé ces dernières années un vaste programme de développement des filières agricoles, avec plus de 200 nouveaux hectares déjà livrés en lots agricoles, et l’ouverture dès 2023 d’une dizaine d’ateliers d’agro-transformation qui auront pour objectif de livrer les cantines scolaires en produits locaux.

Sur la période 2018 à 2022, le gouvernement a investi 20 milliards de Fcfp, en investissements publics, pour augmenter significativement l’autonomie alimentaire de la Polynésie française, afin de faire face aux risques de pénurie et de crises économiques ou sanitaires à l’échelle mondiale.