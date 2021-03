Des dauphins retrouvés morts à Reao et à Papara

Un dauphin a été retrouvé mort à Reao le 1er mars dernier, découvert par des observateurs de l’association Clermont-Tonnerre durant l’une de leur tournée de surveillance des sites de ponte des tortues sur l’île.

La carcasse d’un autre dauphin a été retrouvée ce mardi 9 mars dans le lagon de Papara par un habitant du quartier. Prévenue, la commune n’a pas retrouvé l’animal dans la zone désignée.

Dans un communiqué, la direction de l’Environnement profite de l’occasion pour rappeler les règles de sécurité à prendre en cas de découverte d’un animal blessé ou mort sur une plage ou le récif :

Ne touchez pas l’animal : blessé, ses réactions sont imprévisibles ; mort, il est peut être porteur de maladie. Prévenez rapidement la brigade municipale de la commune concernée : chargé de la sécurité, tranquillité et salubrité publiques, le maire, par l’intermédiaire des agents de la police municipale, doit mettre en place un périmètre de sécurité autour de la carcasse. Appelez le Réseau Local d’Echouage de Polynésie française au 40.47.66.49, disponible tous les jours, quelle que soit l’heure. S’il s’agit d’une espèce protégée par le code de l’environnement, la Diren vous donnera des instructions à suivre.

Les carcasses d’animaux attirent les prédateurs. Soyez vigilants si vous êtes dans l’eau.

Et sous l’effet de la chaleur et des bactéries qui décomposent l’animal mort, la carcasse aura tendance à gonfler jusqu’à exploser. Cette situation peut être dangereuse si vous êtes proche de l’animal à ce moment-là.

Mis en place en 2017 et composé de référents bénévoles formés et agréés par la Direction de l’environnement, le Réseau Local d’Échouage (RLE) de Polynésie française permet de recenser et d’intervenir rapidement, en étroite collaboration avec les autorités municipales, en cas d’échouage d’une espèce marine protégée.



Le réseau peut être contacté au 40.47. 66. 49 ou sur les différentes pages FB de la Diren :

Direction de l’environnement

Milieu marin Direction de l’environnement

Réseau local d’échouage de Polynésie française