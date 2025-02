Des bouteilles végétales, compostables et biodégradables made in fenua

Elles ressemblent à s’y méprendre à leur équivalent issu de l’industrie pétrochimique, mais les bouteilles de Marotea Vitrac produites à Arue depuis mardi sont entièrement véganes. Et vous les verrez bientôt dans les rayons des commerces d’alimentation.

L’usine de production qui les conçoit a fait l’objet de cinq ans de recherches. Une solution pour répondre au coûteux problème de l’importation de plastique, enfoui quand il n’est pas réexporté. « Une bouteille qui arrive ici remplie d’eau va être importée d’Europe. Elle fait la moitié du tour de la terre pour arriver ici, ensuite on la boit. On prend cette bouteille, on la jette dans le bac vert, en se donnant bonne conscience, en se disant qu’on a agi pour l’environnement. Mais c’est une catastrophe, constate Marotea Vitrac. Comment cette bouteille est-elle traitée ? Elle est stockée à Motu uta et elle est renvoyée en Nouvelle-Zélande pour être traitée. Ce n’est pas du tout satisfaisant et c’est sur cette base qu’on s’est retrouvé avec mes associés pour créer cette société » .

La matière première qu’utilise l’entrepreneur pour produire ses bouteilles : des granulés fondus pour composer la résine biosourcée, puis moulés. Tout se composte, y compris le bouchon. Ces éco-emballages s’inscrivent dans un schéma d’économie circulaire.

(Crédit : TNTV)

« Cette bouteille est produite à partir de bagasses de canne à sucre. C’est-à-dire que c’est le résidu fibreux de la canne à sucre qui est pressée pour en extraire le jus, et il n’y a rien d’autre, explique-t-il. Son usine répond aux besoins « des petits producteurs« . « Ceux qui voudraient faire de l’eau sont les bienvenus. Et également la cosmétique, donc ceux qui font du monoi, ceux qui font du savon vaisselle, du savon pour le bain, du savon pour le corps » , énumère-t-il.

Militant actif pour la protection de l’environnement, Marotea Vitrac travaille sur d’autres matières innovantes comme la poudre de perle ou le marc de café, pour la réalisation de ces flacons. La commercialisation devrait démarrer d’ici deux mois, en présence de l’ingénieur qui a imaginé ces matériaux.

Prix de vente de ces bouteilles : 50 Fcfp l’unité.