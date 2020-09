Déchets sauvages : Faa’a lance un appel au civisme

En bordure de route, dans un quartier résidentiel de Pamatai, on aperçoit un entassement de déchets en tout genre. Les policiers municipaux traquent les pollueurs. « On a trouvé des enveloppes avec les noms, cela va nous permettre de retrouver ces personnes et leur dire qu’on a retrouvé leurs ordures, et on va les prévenir que le dépôt d’ordures sauvages, c’est une infraction » explique Gilles Tetokan policier municipal de Faa’a.

Derrière ces dépôts sauvages : des riverains. Pourtant, ils s’en défendent et dénoncent des dysfonctionnements dans la collecte des ordures ménagères à Faa’a. « Au début, ce n’était que des déchets verts et ils étaient ramassés et ça s’est arrêté on ne sait pas pourquoi. Le tas a commencé à grossir et les gens ont mis dessus des encombrants qui n’ont rien à faire là. Il faut que la commune fasse aussi sa part de boulot » nous dit un particulier.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« Aujourd’hui, nos camions tombent en panne car le nombre de déchets est beaucoup plus important. (…) Et le service public ne peut pas tout faire : séparer les encombrants des déchets verts, c’est déjà quelque chose que la population peut faire » déclare Roland Bopp, directeur du service public industriel et commercial de Faa’a.

Faire de la nature une poubelle est devenu un fléau pour beaucoup de communes. À Faa’a, aucun quartier n’est épargné. Et ces incivilités coûtent cher à la collectivité. Les dépôts sauvages mobilisent du personnel pour les retirer et nettoyer les saletés au sol. La tournée de la brigade verte a pour but de responsabiliser les citoyens et ainsi réduire de moitié le poids de leurs déchets annuels.

8 000 nouveaux bacs seront distribués avant la fin de cette année à Faa’a. Et gare aux pollueurs : à compter du 1er janvier 2021, tout contrevenant risquera une amende de 13 550 Fcfp.