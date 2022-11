Cérémonie de remise des prix du challenge écomobilité 2022

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité qui s’est déroulée du 16 au 22 septembre 2022, un challenge « écomobilité » a été organisé en Polynésie française afin de sensibiliser les particuliers, les entreprises et administrations aux modes de transport alternatifs et pratiques d’immobilité (télétravail, horaires aménagés, etc.).

Pour rappel, les participants devaient à l’issue du challenge se photographier ou se filmer en mettant en pratique l’un des concepts proposés durant la SEM puis poster leur démarche sur les réseaux sociaux via le #ChallengeEcomobilite2022.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

Lauréats du Challenge écomobilité 2022 :



– Vaihere Ferrand pour la catégorie des particuliers

– La Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA) pour la catégorie des administrations et collectivités,

– Le groupe Poly-Diesel (Engie) pour la catégorie des entreprises.