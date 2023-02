Captain Fisher : un réseau social pour pêcheurs, bientôt traduit en reo Tahiti

Partager un bateau pour aller pêcher : c’est ce que propose l’application, gratuite, Captain Fisher. À l’origine : Gilles Fonseca, un passionné de pêche, moniteur de chasse sous-marine. “Je suis parti à l’âge de 17 ans à la Réunion. J’ai voyagé dans différentes îles et à chaque fois j’avais le même souci : j’avais du mal à trouver quelqu’un pour m’emmener pêcher. Pareil en métropole”. Viens alors l’idée d’un “co-voiturage pour bateaux”.

Il y a deux ans et demi, il se lance vraiment dans son projet. “Le but de l’application c’est de rapprocher les gens qui ont un bateau et ceux qui n’en ont pas. C’est pour les privés et aussi pour les professionnels”. Antilles, Corse, La Réunion, le Canada, la Guyane… 455 bateaux sont enregistrés sur Captain Fisher à ce jour, dont 422 en France.

Amoureux de la Polynésie, Gilles a fait la connaissance en métropole de Teheiura. Le aito de Koh Lanta est logiquement devenu le parrain de Captain Fisher pour le fenua. Aujourd’hui, des embarcations sont enregistrées à Huahine, Tahaa, Tahiti et Moorea.

Une nouvelle version de l’application vient de sortir. Captain Fisher se présente désormais comme un véritable réseau social pour les pêcheurs… Un descriptif des bateaux est disponible, mais aussi un profil pour chaque passionné : “On peut voir pourquoi il est sur l’application, le style de bateau qu’il a, les langues qu’il parle, le type de pêche qu’il fait”. Les pêcheurs peuvent également publier des photos.

De métropole, il est possible de voir les sorties prévues en Polynésie par exemple, et d’entrer en relation avec le propriétaire du bateau. Une manière de créer des liens autour d’une même passion, et de passer d’échanges virtuels, à un vrai moment de partage, sur l’eau.

Pêche responsable et soutien aux sauveteurs en mer

Mais au-delà du partage, Gilles a fait de Captain Fisher une application engagée. Il souhaite promouvoir une pratique responsable et respectueuse de nos ressources halieutiques : “Il y a un système où j’explique aux gens qu’il faut relâcher certaines espèces qui ne se sont pas reproduies. Par exemple, la carangue bleue, à partir de 25 cm, elle s’est reproduie au moins une fois. Si tu la prélèves avant, ce n’est pas un poisson que tu prélèves, ce sont des miliers de poissons. Par contre si tu relâches cette carangue petite, ce sont des milions de poissons qui vont revenir. (…) C’est expliquer aux touristes quand ils viennent, les règles et les poissons qu’on peut pêcher.”

Gilles reverse par ailleurs 1 euro par bateau loué aux Sauveteurs en mer : “C’était une évidence et c’est important. Ce sont des gens qui s’engagent, des gens qui vont se jeter à l’eau pour vous sauver et qui ne sont pas de votre famille (…) et des fois il y a des accidents. (…) Si demain de gros loueurs de bateaux me suivent, ce sera plusieurs miliers d’euros voire des centaines de miliers d’euros de reversés (…) J’espère être un pionnier là dessus.”

Plus de 15 000 téléchargements ont été effectués et 4000 comptes ont déjà été créés sur l’application. Mais pour proposer une sortie en bateau, il faut montrer pate blanche :“Pour que le bateau puisse être inscrit sur l’application, l’application est gratuite mais pour proposer une sortie, je fais un peu le gendarme. Je vais demander la pièce d’identité, le numéro de téléphone, l’adresse, le permis bateau, le papier d’assurance. Et idem pour la perosnne qui monte sur le bateau : pièce d’identité, numéro et adresse. C’est privé (…) ça permet de sécuriser, (…) de dire que les propriétaires de bateaux sont responsables et de s’assurer qu’ils ont le matériel de sécurité”.

D’autres iles de Polynésie vont s’ajouter à Captain Fisher. Gilles a également pour projet de traduire l’application en reo Tahiti d’ici la fin de cette année…