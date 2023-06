Caméléons : les signalements se multiplient, un élevage illégal soupçonné

Taravao, Mahina et bien dans bien d’autres communes de Tahiti : les caméléons sont partout… Sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos se multiplient. La direction de l’Environnement (Diren) déclare avoir reçu 10 signalements de caméléons casqués du Yémen depuis 2021. Dix signalements, mais combien de caméléons non signalés et circulant en liberté à Tahiti ?

Selon la Diren, les premiers spécimens auraient été introduits en Polynésie illégalement et le nombre important de signalements laisse supposer un élevage local…

Le caméléon casqué du Yémen est reconnu comme espèce envahissante dans plusieurs pays et régions du monde, notamment à Hawaii où une campagne d’éradication a même été lancée.

Ce type de caméléon, que l’on retrouve souvent en zones humides, peut se reproduire plusieurs fois dans l’année et pondre plusieurs dizaines d’oeufs… Ces reptiles pourraient vivre jusqu’à 6 ans.

Ils se nourrissent essentiellement d’insectes et pourraient donc entrer en compétition avec nos oiseaux endémiques insectivores comme le monarque, souligne la Diren.

Un iguane a également été signalé ces dernières années sur le territoire. L’animal devrait être envoyé en Nouvelle-Calédonie. Des démarches sont en cours. Neuf nouveaux animaux de compagnie remis à la Diren ont été confiés à des soigneurs bénévoles.

Pour maintenir l’équilibre des écosystèmes sur nos îles, le Code de l’Environnement de Polynésie interdit l’introduction au fenua de toute nouvelle espèce, quelles qu’en soient l’origine et le moyen.