BTP :  construire avec de nouvelles règles énergétiques

Les maitres d’œuvres et les architectes doivent désormais intégrer de nouvelles règles dans leur projet de construction L’objectif est d’augmenter le confort thermique tout en faisant diminuer la consommation énergétique des futurs maisons et bâtiments collectifs.

Au fenua, avec les températures tropicales, ce n’est pas tant un problème de conduction de chaleur dont il faut tenir compte, mais bien de l’orientation du soleil. « Il ne fait pas très chaud en température, mais le soleil est très fort, explique Marc-Olivier Siu, chargé d’études fluides et énergétique. Il faut bien se protéger des rayonnements, protéger les parois avec des débords ou des brise-soleil et protéger la toiture qui est la grosse source principale d’apport thermique dans les bâtiments. »

Ce cahier des charges concerne donc la protection solaire, le rafraichissement des locaux, et la production d’eau chaude qui devra désormais se faire grâce à un chauffe-eau solaire.

Selon David Chauvin, architecte, ces fondamentaux sont essentiels dans une région tropicale. Cette règlementation formalise une nouvelle voie dans le BTP. Mais les solutions techniques obligatoires imposent des contrôles pour obtenir les permis de construire.

« Au niveau de la conception, ça ne va pas donner plus de travail à l’architecte. Ce qui va lui donner plus de travail, c’est la justification de ses choix. Chaque fois qu’on va devoir justifier, ça va prendre du temps, ça va nécessiter des explications et ce temps administratif, c’est vrai qu’il devient de plus en plus conséquent pour nous. »

La résidence OPH de Titioro a été conçue dans le sens de cette nouvelle réglementation. Les fenêtres sont protégées du soleil par des casquettes ajourées, des bardages bois habillent les façades, et de nombreuses ouvertures ont été prévues à l’intérieur des appartements et dans les parties communes pour que l’air circule en permanence.

La résidence OPH de Titioro. Crédit Tahiti Nui télévision

Ces constructions plus innovantes coûtent plus cher dans le contexte inflationniste actuel, mais leur conception permet dans le temps de ne pas suréquiper les logements en climatiseurs notamment.

L’immeuble Le Bihan à Pirae, construit il y a 10 ans, est paré de brise-soleil orientables sur ses façades. Il y aussi des végétaux, comme sur les murs du haut-commissariat. La végétalisation est un atout pour rafraichir les bâtiments. Elle n’est cependant pas obligatoire dans la nouvelle réglementation.

Le nouveau pôle recherche de l’université a été conçu également avec l’objectif de réduire la facture énergétique. « En tant que maître d’œuvre, on a eu des exigences plus élevées que la règlementation qui vient de sortir, et pourtant on a réussi à faire un bâtiment très performant et il n’y a pas eu pour nous de difficultés de la concevoir« , assure Marc-Olivier Siu.

Le pôle de recherche de l’Université. Crédit Tahiti Nui Télévision

Dans cette transition, l’idée est aussi d’apprendre à réduire notre consommation énergétique avant de la produire par les énergies renouvelables.