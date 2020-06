Bora Bora labellisée Pavillon bleu pour la… 20e année consécutive

C’est la commune elle-même qui en fait l’annonce sur les réseaux sociaux : Bora Bora a une nouvelle fois obtenu la labellisation Pavillon bleu. Un travail « de longue haleine » fourni par le maire et son conseil municipal souligne le post publié ce mardi. Et pour cause : il s’agit du 20e pavillon bleu consécutif décroché par la Perle du Pacifique.

Le Pavillon bleu est un label créé par l’association Energie solidaire Terragir en 1985. Il valorise les ports de plaisance et les plages qui minimisent leur impact sur l’environnement. Il se base sur des critères liés à l’éducation à l’environnement, à l’environnement général ou la gestion du site, à la gestion des déchets et les critères liés à la gestion de l’eau et du milieu.

Pour être labellisé, il faut également être dans une démarche de tourisme durable et suivre les recommandations émises par le jury international année après année. Tout critère impératif non respecté pendant la saison entraîne le retrait du Pavillon Bleu.