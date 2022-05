Biodiversité terrestre : les résultats du concours Raura’a Ora

COMMUNIQUÉ - Le concours Raura’a Ora, portant sur le thème de la biodiversité terrestre, a été lancé en septembre dernier par la Direction de l'environnement (Diren) et la Direction générale de l’éducation et de l’enseignement (DGEE), à l’attention des enseignants et des élèves de cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) et de structures et classes spécialisées. Il s’achèvera le vendredi 20 mai prochain, à l’occasion de la remise des prix qui se tiendra dans l’amphithéâtre de la DGEE à Pirae à partir de 9 heures 30.