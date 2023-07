Bâtiments : une règlementation énergétique en vigueur depuis le 1er juillet

Selon le dernier bilan de l’Observatoire polynésien de l’énergie, le taux de dépendance énergétique du fenua reste élevé à 93.9%. Un chiffre qui se rapproche de celui d’autres territoires insulaires.

L’ancien gouvernement s’était fixé l’objectif ambitieux d’atteindre les 75% d’énergie renouvelable d’ici 2030. Depuis plusieurs années, le Pays travaille activement à une transition énergétique du fenua.

Parmi les mesures entreprises : la mise en place d’une réglementation énergétique des bâtiments sur le territoire. Objectif : réduire la consommation énergétique des bâtiments tout en améliorant le confort des occupants.

La réglementation a été votée et a intégré le code de l’aménagement au cours de l’année 2022. Elle est applicable depuis le 1er juillet 2023 à toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire, annonce le gouvernement dans le dernier compte-rendu du conseil des ministres.

Pour tenir compte de la diversité climatique du territoire, des usages des bâtiments et des enjeux rencontrés dans les îles, le nombre de thématiques à appliquer dépend du lieu de la construction et de la typologie du bâtiment construit, indique le gouvernement.

La conformité des projets de construction est étudiée lors de la demande de permis de construire puis lors de la demande de certificat de conformité.

Le conseil des ministres précise que pour les constructions neuves de plus de 250m² de plancher associées aux typologies « logement collectif », « établissement d’enseignement », « bureaux », « hôtellerie » et « établissement de soin », l’avis d’un organisme agréé chargé de contrôler l’application de la REBPf est à joindre à la demande. À ce jour, trois organismes ont été agréés : Tahiti Contrôle Technique, Socotec Polynésie et Bureau Veritas.

Pour accompagner les pétitionnaires et les professionnels, de nombreux supports sont disponibles sur le site internet du service des énergies sous le lien suivant : https://www.service-public.pf/sde/la-reglementation-energetique-des-batiments-2/

Pour toute question concernant l’application du texte, les particuliers peuvent s’orienter vers l’Espace Info Energie et les professionnels vers le service des énergies.