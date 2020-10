Arue : 2.5 tonnes de déchets récupérés dans le lagon

Le plan d’eau de Arue était très animé ce samedi : 38 plongeurs séparés par groupes de 6 ont rejoint des zones définies de nettoyage : 6 zones autour du motu de Arue.

Selon les habitués de ce genre de sortie, comme les plongeurs du yacht club de Arue, ce nettoyage bat tous les records. « C’est vraiment impressionnant de voir autant de personnes qui se sont mobilisées ensemble et qui ne viennent pas du même univers. D’habitude il y a toujours d’un côté les plongeurs, d’un autre côté les chasseurs ou les rameurs. Mais que tout le monde arrive à se mettre ensemble en même temps et travailler ensemble dans le même but ce n’est pas toujours facile. C’est vraiment à souligner, c’est vraiment une belle opération aujourd’hui », se réjouit Joshua Rouger, formateur instructeur à l’école de plongée de Tahiti.

2.5 tonnes : c’est le poids total des déchets ramassés en profondeur. Un chiffre qui s’ajoute aux 1.6 tonnes de déchets ramassés sur le littoral de Arue il y a un mois. Cette action lancée par le pêcheur Edgar Tehahe et fortement soutenu par la commune, a pour but premier de sensibiliser la population.

« L’essentiel c’est qu’on puisse régulièrement nettoyer nos lagons. Et nous restons toujours sur le même système. À savoir récupérer tout ce qui peut être au fin fond du lagon, ensuite trier, peser pour que l’année prochaine on puisse voir s’il y a une évolution ou pas« , détaille la mairesse Teura Iriti.

Une cinquantaine de pneus ont été remontés à la surface. Mais aussi, un portail métallique de 2 mètre de long et 3 mètres de haut… Il aura fallut deux poti maraa de 25 pieds pour le remonter afin qu’il puisse être découpé.





Prochaine étape pour la commune de Arue : le nettoyage des rivières.