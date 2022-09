Aquaculture : la Polynésie veut travailler avec l’Australie

En visite en Australie, le Vice-président, Jean-Christophe Bouissou, s'est entretenu ce mardi à Brisbane, avec la ministre déléguée australien en charge du changement climatique et de l'énergie, Jenny MacAllister, et un membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge du développement durable et de la transition écologique, Joseph Manaute.